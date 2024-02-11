Aliağa hayata döndü

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa Futbol ligde üst üste aldığı 4 beraberliğin ardından dün evinde Karabük İY'yi 2-0'lik sonuçla yenmei başardı. Karşılaşmanın ilk yarısında İzmir temsilcisi, rakip savunmayı geçemedi. Karşılıklı ataklar sonuç vermeyince ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarının hemen başında Aliağa ekibi 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Bu dakikada sahneye çıkan Mehmet Fuat Aliağa Futbol'u 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip Karabük İY'nin gardı bu dakikadan sonra iyice düşerken Aliağa temsilcisinin baskısı ikinci kez sonuç verdi.

ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

71'de bu kez Berke Bıyık attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın son bölümlerinde cılız Karabük İY ataklarını savuşturmayı bilen Aliağa Futbol maçı net bir galibiyetle 2-0 kazanmayı bildi. İzmir temsilcisi bu galibiyetle lider Kepez Spor'u iki puan geriden takibini sürdürdü.

FATİH ÇARDAK GALİBİYETLE BASLADI

ALİAĞA Futbol'da hafta içinde yolların ayrıldığı teknik direktör Hakan Şapçı'ının yerine takımın başına geçen Fatih Çardak ilk maçına zaferle başladı. Dün ilk kez takımının başında sahaya çıkan Çardak takımına 4 hafta sonra 3 puan kazandırdı.