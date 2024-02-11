Derbide gülen Merkezefendi

BASKETBOL Süper Ligi'nin Ege ekiplerinden Merkezefendi Basket ile Manisa BŞB, Denizli'de karşı karşıya geldi. Maça ev sahibi ekip etkili başladı. Taraftarının da desteğini alan Merkezefendi, üst üste sayılarla farkı çift hanelere taşıdı. İlk çeyrek 30-18 sona erdi.

FARKIN ERİMESİNE İZİN VERMEDİ

İKİNCİ periyotta Manisa farkı eritmek için tempoyu yükseltti ancak çok fazla top kaybı yaptı. Manisa boş atışlardan yararlanamayınca fark açıldı ve devreyi Denizli ekibi 45-29 önde bitirdi. Üçüncü çeyrekte Russell ve Cruz ile konuk ekip farkı kapatmaya başladı ancak Merkezefendi farkın 10 sayının altına düşmesine izin vermedi. Pota altındaki etkinliğini artıran ev sahibi, son çeyreğe 61-49 önde girdi. Dördüncü çeyreğin ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçildi. Konuk ekibin farkı eritme çabaları sonuç vermedi ve Merkezefendi maçtan galibiyetle ayrılarak düşme hattından çıktı. Manisa ise 30 puanla 5'inci sırada kaldı.