Kasaba KSK’yı avladı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk yarışını etkileyen Ege derbisinde Turgutluspor evinde Karşıyaka'yı tek golle yenerek zirveye bir adım daha yaklaştı: 1-0. Karşılaşma oldukça hareketli başladı. 7'de Fatih Taşdelen'in ortasında Yasin müsait pozisyonda topa dokunamadı. 10'da Emre'den aldığı topla ceza alanına giren Taha vurdu. Kaleci Haydar son anda topu kornere gönderdi. 17'de . Hakkı'nın sağ kanattan serbest atışında kaleye giden topu Haydar son anda önledi. Tolga'nın tamamladığı top yan direği sıyırdı. 34'te Enes'in ara pasında boş pozisyonda Fatih vurdu, kaleci Zekeriya topu kornere gönderdi.

İKİNCİ YARI NEFESLERİ KESTİ

63'te Mehmet'in serbest vuruşunda Alpay'ın vuruşunda kaleci Zekeriya uzanarak köşeden topu aldı. 67'de Alperen'in harika ara pasında Karşıyaka defansının arkasına sarkan Tolga karşı karşıya pozisyonda kaleci Haydar'a takıldı. 68'de Recep soldan altı pasa ortaladı. Topa iyi yükselen Tolga Cevher topu kaleci Haydar'ın sağından köşeye gönderdi: 1-0. 90+1'de soldan gelişen Karşıyaka atağında Ferdi ortaladı. Mehmet arka direkte sert vurdu. Meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı. Maçı Turgutlu 1-0 kazandı.

ÇELİK TRİBÜNDEYDİ

Turgutluspor'da bir önceki hafta deplasmanda oynanan Elazığspor maçında hakem tarafından tribüne yollanan teknik direktör Ramazan Çelik cezası nedeniyle dün kulübede takımının başında yer alamadı. Çelik, karşılaşmayı tribünden izlerken yardımcılarına sürekli telefonla talimat verdi.

SÖZERİ'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Turgutluspor maçında geçtiğimiz hafta Pazarspor karşısında sahaya sürdüğü 11'e kıyasla 1 değişiklik yaptı. Sözeri, Turgutlu müsabakasında Mehmet Alaeddinoğlu'nun yerine Enes Nalbantoğlu'nu ilk 11'e monte etti.

FOTOĞRAF: SERKAN TATLI