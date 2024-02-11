  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Üçüncü Lig’de kritik doksan

Üçüncü Lig’de kritik doksan

Zirve, Play-Off hattı ve kümede kalma yarışındaki Egeliler bugün terleyecek

HABER MERKEZİ
Üçüncü Lig’de kritik doksan

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ege ve İzmir ekipleri bugün kritik maçlara çıkacak. 1. Grup'ta son 4 maçını kazanan Ayvalıkgücü Belediyespor sahasında 52 Orduspor FK karşısında 5'te 5 yapmaya çalışacak. Maç Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanacak. 2. Grup'ta üst üste iki galibiyet alan Play-Off hattında yer alan Efeler 09 SFK ise deplasmanda Eynesil Belediyespor ile kozlarını paylaşacak.

ADA'NIN RAKİBİ 1922 KONYASPOR

3. Grup'ta Fatih Çardak'ın yerine teknik direktörlük görevine Koray Palaz'ı getiren 3. sıradaki Kuşadası, Özer Türk Stadı'nda düşme hattındaki 1922 Konyaspor'la karşılaşacak. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Akhisar, 6. sıradaki Kütahyaspor'u; 5. basamaktaki Bornova 1877 ise düşme potasındaki Sivas Dört Eylül Bld'yi konuk edecek. 4. Grup'ta Balıkesir son sıradaki 23 Elazığ FK'ya; Bergama ise zirve takipçisi Muş 1984 Muşspor'a misafir olacak. Tüm karşılaşmalar bugün saat 14.00'te başlayacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA