Akhisarspor yine kayıp

TFF 3. Lig 3. Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor sahasında Play-Off potasındaki Belediye Kütahyaspor'a 2-0 kaybetti. İlk tehlikeli atakta Belediye Kütahyaspor 16. dakikada ani geliştirdiği pozisyonda Murat'ın attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. 27'de Akhisar'ın Bertuğ ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. 28'de Turhan'ın yaklaşık 25 metreden sert şutu kaleci Serkan'ın ellerinde kaldı. 30'da Kütahyaspor atağında Gökay'ın defansın arkasına attığı topu alan Burak, kaleci Muhammet'in üstünden topu ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı.

ATAKLARDAN SONUÇ ÇIKMADI

45+3'te Kütahyaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde, defans tehlikeyi uzaklaştırarak gole izin vermedi. 46'da Halilcan'ın sol çaprazdan sert şutunda kaleci gole izin vermedi. 49'da Halilcan topla ceza sahasına girdi, Eyüp tarafından düşürüldü hakem devam dedi. 90+1'de Akhisarspor'da Bora'nın faul atışı top üst ağlarda kaldı. Bundan sonraki ataklardan başka sonuç gelmeyince Akhisarspor, seyircisi önünde Belediye Kütahyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

HAMZA HAMZAOĞLU TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Akhisarspor Başkanı Öner Alanç, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı Ömer İşçi, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Halim Işık, Akhisarspor'un eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Köfteci Ramiz Yönetim Kurulu üyesi Av. Birtan Taşkınlar müsabakayı şeref tribününde izledi.