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Efeler 09’dan müthiş seri

Deplasmanda Eynesil’i de yenen Aydın temsilcisi, son 3 maçtan 9 puan çıkardı.

HABER MERKEZİ
Efeler 09’dan müthiş seri
TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk savaşı veren Efeler 09 SFK, deplasmanda Eynesil Belediyespor'u da yenerek iddiasını sürdürdü. Son 4 maçta yenilmeyen ve 3 karşılaşmalık galibiyet serisi yakalayan Aydın ekibi, 34. puanla 4. sıraya yerleşti. 6. dakikada Erçağ'ın golüyle geriye düşen Efeler, 14. dakikada Tuğay Adamcıl ile eşitliği yakaladı. İlk yarı bu skorla sona ererken, 57'de Enescan Özdemir takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-2. Bu golden sadece 3 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Enescan farkı ikiye çıkarttı ve takımını rahatlattı. Kalan dakikalarda sonuç değişmeyince Efeler maçı 3-1 kazandı.
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