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Fethiye, Menemen’i yıktı

33. dakikada İzmir temsilcisi İsmail ile öne geçti. 52’de Murat Yılmaz skoru eşitledi. 90’da sahneye bir kez daha çıkan Murat Fethiye’ye 3 puanı getirdi.

MURAT YALÇIN
Fethiye, Menemen’i yıktı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Ege derbisinde gülen Fethiyespor oldu. Play-Off'a kalma mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda Fethiyespor'a 2-1 yenilerek avantaj kaybetti. 6. dakikada Selçuk, sağ kanattan ortaladı. Özcan kafayı vurdu. Top kaleci Kıvanç'ta kaldı. 25'te Kemal sert vurdu. Top üst direğe çarpıp geri döndü. Rıdvan topu kornere attı. 33'te Recep'in derinleme pasını takip eden İsmail, topu düzeltip yaklaşık 20 metreden kaleyi nişanladı. kaleci Enes uzanmasına rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 51'de Receppenaltı noktası üzerinden plase bir vuruşla topu köşeye gönderdi. Enes gole izin vermedi.

GOL SON ANLARDA GELDİ

52'de Ali'nin pasını alan Selçuk ceza alanına girdi ve çizgiye kadar indi. Topu müsait durumdaki Murat'a gönderdi. Murat topu filelerle buluşturdu: 1-1. 55'te Orhan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu üstten dışarıya gitti. 90'da Ramazan sağdan ceza alanına girdi. Uzak direğe ortaladı. Kaleciyi aşan topa Murat kafayı vurdu. Top ağlara gitti: 2-1. Maçı Fethiyespor kazandı.

FOTOĞRAF: ERDOĞAN CANKUŞ

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