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Haberler Spor Kupa kuraları çekiliyor

Kupa kuraları çekiliyor

HABER MERKEZİ
Kupa kuraları çekiliyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları bugün çekilecek. A Spor'un canlı olarak ekranlara getirdiği futbol şöleninde bugün kura heyecanı yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak. Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü son 8 takım arasına kaldı. Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
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