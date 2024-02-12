Kuşadasıspor kötü gidişi sürdürdü

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off potasında yer alan Kuşadasıspor evinde 1922 Konyaspor'a 3-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Ev sahibi Kuşadasıspor 34'üncü dakikada Hasan'ın golüyle 1-0 öne geçti: 1-0. 1922 Konyaspor dakikalar 36'yı gösterdiğinde Tuğrul'un golüyle dengeyi getirdi: 1-1. Konuk takım 69'uncu dakikada penaltı kazandı ve Ömer penaltıyı gole çevirdi: 1-2. Ömer bu kez 81'inci dakikada sahneye çıktı, 1922 Konyaspor durumu 3-1 yaptı. Bu sonuçla Kuşadasıspor 31 puanda kalırken, Konya ekibi 12 puana yükselip düşme hattından çıktı.