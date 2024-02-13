Çağdaş Bodrum tam gaz

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın kapanış maçında Çağdaş Bodrumspor, Bursaspor İnfo Yatırım'ı konuk etti. Bodrum ekibi ikide iki yaparak kümede kalma yolunda umudunu sürdürdü. Ev sahibi ekip baştan sona önde götürdüğü maçta rakibini 87-76'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Çağdaş Bodrumspor 7. galibiyetini alırken Bursaspor İnfo Yatırım ise 12. yenilgisini yaşadı.

RAKİBİNE İZİN VERMEDİ

Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyotu 21-11 önde kapattı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Bodrum temsilcisi devreyi de 44-26 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte konuk ekip Bursaspor, farkı azaltmaya çalışsa da buna izin vermeyen turuncu-lacivertliler, Ahmet Düverioğlu önderliğinde son bölüme 65-53'lük avantajla girdi. Son çeyrekte hata yapmayan ve farkın azalmasına izin vermeyen Çağdaş Bodrum, kritik maçta Bursaspor'u 87-76 mağlup etti.