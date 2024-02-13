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Haberler Spor Potada dev şölen

Potada dev şölen

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ege ekiplerinden ikisi bugün sahne alıyor. Ligin ilk yarısını ilk 8 içinde bitirerek ilk kez kupada boy gösterecek olan Manisa BŞB, zorlu A.Efes deplasmanında tur arıyor. Pınar Karşıyaka ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

HABER MERKEZİ
Potada dev şölen

Basketbolda Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaları kazanan ekipler 16-18 Şubat tarihlerinde Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde Dörtlü Final'de yer almaya hak kazanacak.

MANİSA ZOR DEPLASMANDA

İlk kez Türkiye Kupası'nda sahne almaya hak kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes'e konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de start alacak. Manisa ekibi güçlü rakibini elerse yarı finalde Pınar Karşıyaka-Galatasaray eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

KSK'NİN KOZU TARAFTARI

Pınar Karşıyaka ise Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 200, öğrenci 75 TL olarak belirlendi. Karşıyaka ezeli rakibini mağlup ederse yarı finalde Anadolu Efes-Manisa BŞB galibiyle Konya'daki yarı finalde finale çıkmak için karşılaşacak. Türkiye Kupası organizasyonu geçen sezon 11 ilimizi sarsan 6 Şubat'taki

deprem felaketi yüzündün iptal edilmişti

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