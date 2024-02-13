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Samsunspor kendine geldi

HABER MERKEZİ
Samsunspor kendine geldi
SÜPER Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Samsunspor, sahasında Antalyaspor'u mağlup etti: 2-0. Kırmızı-beyazlılar, iki maç sonra kazanarak umut tazeledi. Müsabakanın ilk yarısında iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve 0-0 sona erdi. İkinci yarıya daha atak başlayan Karadeniz ekibi, 59. dakikada Mouandilmadji ile öne geçti: 1-0. Golün ardından Antalyaspor daha atak bir oyun ortaya koysa da Samsun rakibine gol izni vermedi. 90+1'de Muja attığı golle skoru belirledi ve Samsunspor müsabakayı 2-0 kazandı.
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