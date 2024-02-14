Kartal’dan flaş hamle

Beşiktaş Kulübü, ara transfer döneminde Braga'dan kiraladığı Ali Mohamed Al Musrati'nin bonservisinin alındığını açıkladı. Kara Kartal, oyuncunun bonservisi için Braga'ya 11 milyon Euro ödeyecek. Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "SC Braga Kulübünden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11 milyon Euro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır." denildi.

BEŞİKTAŞ'TA Hasan Arat'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından önceki dönemde kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar da formasına kavuşuyor. Ülkesi Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesi sonrasında yeniden takıma dahil olan 32 yaşındaki golcünün takıma dönüşünü Kayserispor maçını ardından teknik direktör Fernando Santos duyurdu. 69 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, "Takımın gösterdiği davranıştan memnunum. Mücadeleci bir ruh sergiledik. Ama yeni oyuncular geldi, yeni gelecek oyuncular olacak. Aboubakar, Masuaku, Salih, Colley, Rashica aramıza katılacak. Bu oyuncular da takımla birlikte olacak" diye konuştu.