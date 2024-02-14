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Haberler Spor Altınordu zorlu virajda

Altınordu zorlu virajda

HABER MERKEZİ
Altınordu zorlu virajda

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Bursaspor'u 2-0 yendikten sonra İzmir derbisinde konuk olduğu Bucaspor 1928'e 1-0 mağlup olarak tehlikeli bölgeden uzaklaşma fırsatını kaçıran Altınordu, önümüzdeki 3 haftada birbirinden önemli sınavlar verecek. Grupta 20 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde 15'inci sırada yer alan İzmir ekibi bu hafta evinde düşme hattından kurtulma mücadelesi veren 14 puanlı Adıyaman FK ile karşılaşacak.

Kırmızı-lacivertliler gelecek hafta 23 puanı bulunan bir basamak üzerindeki Serik Belediyespor'a konuk olacak. Altınordu, 3 haftalık periyotta çıkacağı 6 puan değerindeki son randevuda ise 17 puanı bulunan ateş hattındaki Kırşehir FSK'yı ağırlayacak. İzmir temsilcisi bu 3 karşılaşmada toplayacağı puanlarla orta sıralara yükselmeyi hedefliyor.

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