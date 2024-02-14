Bodrum’da sakatlar döndü

TRENDYOL 1. Lig'de Play-Off hattının gediklisi olan Bodrum FK'da eksiklerin dönüşü camiada büyük sevinç yarattı. Geçtiğimiz hafta Sakaryaspor ile berabere kalarak puan kaybı yaşayan yeşil-beyazlı ekip, kadrosundaki eksikler nedeniyle sıkıntı yaşamıştı. Son maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaleci Diogo Sousa, sol bek Cenk Şen ve stoper Süleyman Özdamar'ın iyileştiği öğrenildi.

KENAN DA ON BİRDE

KART cezalısı golcü Kenan Özer'in de cezasını tamamladığı ve Altay karşısında sahada olacağı ifade edildi. Özellikle kaleci Sousa'nın yerine forma giyen genç Bahri Can ve uzun süredir sakat olan Cenk'in yerine oynayan yeni transfer Furkan'ın performansları da teknik direktör İsmet Taşdemir'in yüzünü güldürdü. Sakatların dönüşü ile kadroda forma rekabeti de arttı.