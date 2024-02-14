Buruk’a çizme ilgisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un başarısı Avrupa'nın dikkatini çekti. İtalyan devi Napoli'nin gelecek sezon için başarılı teknik adamı listesine aldığı öğrenildi. Buruk'un rakipleri ise Mourinho ve Tuchel. Geçtiğimiz yılı şampiyon tamamladıktan sonra bu sezon umduğunu bulamayan Napoli'nin uzun zamandır gelecek sezon için teknik direktör aradığı biliniyor. İtalyan basını, adaylar arasında Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk'un da adının geçtiğini ifade etti. Roma'dan ayrılan ve boşta olan Jose Mourinho ile Bayern Münih'den ayrılacağı iddia edilen Thomas Tuchel de diğer adaylar.

İKİ EFSANE DE KEFİL OLDU

Buruk için Napoli'nin iki eski efsanesinin çalışma yaptığı üzerine de iddialar var. Birisi sarı-kırmızılı ekipten Belçikalı yıldız Dries Mertens. Diğeri ise Trabzonspor'da şampiyonluk yaşayan Marek Hamsik. İkilinin aralarının çok iyi olduğu Başkan De Laurentiis ile konuştuğu ve onay verdiği iddia edildi. İtalyan ekibinin önümüzdeki sezon için Buruk ile anlaşmak istediği öğrenildi.

ERYAMAN STADI İÇİN BAŞVURU

GALATASARAY hafta sonunda oynanacak Ankaragücü maçının Eryaman Stadı yerine farklı bir statta oynanmasını istiyor. Bu yönde bir başvuru yapılırken, TFF yetkilileri de stadın zemininde bir analiz yaptı. Gelen ilk bilgilere göre TFF ekibi "maç oynanmaz" raporu verdi. Ancak aynı ekip daha önce de Adana, Antalya, Gaziantep, Kayseri ve Rize statları için aynı raporu vermesine rağmen TFF hiç bir maçın stadını değiştirmemişti.

ASLAN'IN YUSUF PLANI

ARA transferde kadrosuna gerekli takviyeleri yapan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun planlaması da yapılıyor. Bu konuda listenin ilk sırasında Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli yıldız Yusuf Yazıcı yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekibin Yusuf Yazıcı planını sezon sonu hayata geçireceği ve Erden Timur'un milli oyuncunun menajeriyle her konuda anlaştığı öğrenildi. Yusuf transferinde maliyet sebebiyle Trabzonspor'un da aradan tamamen çekildiği kaydedildi.