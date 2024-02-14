Fenerbahçe yeni Alex’ini buldu

TRENDYOL Süper Lig'de Galatasaray'ın 2 puan gerisine düşen Fenerbahçe gözünü Çaykur Rizespor maçına çevirdi. Sarı-lacivertli takımda bu maçın hazırlıkları başlarken, önümüzdeki sezon ile ilgili transfer iddiaları da ortaya atılmaya başlandı. İspanyol Sport'un haberine göre Kanarya, Suudi Arabistan ekibi Al-Okhdood takımında forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alex Collado Gutierrez'i transfer etmek istiyor.

19 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

Haberde futbolcunun Barcelona altyapısından yetiştikten sonra Granada ve Elche'ye kiralık gittiği, daha sonra ise Real Betis'e bedelsiz olarak gittiği yazıldı. Futbolcu Al-Okhdood takımında bu sezon beklenen performansı gösteremedi ve 19 maçta sadece 1 asist yaptı. Piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak gösterilen Alex Collado'nun Real Betis ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

RYAN KENT KADRO DIŞI KALDI

FENERBAHÇE'DE Ryan Kent depremi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin TFF'ye verdiği 14 kişilik yabancı oyuncu listesinde İngiliz futbolcu Ryan Kent yer almadı. Kent, sezonun geri kalanında Süper Lig maçlarında forma giyemeyecek ama İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Avrupa Konferans Ligi maçlarında sahaya çıkabilecek. Uzun süre sonra Alanyaspor maçında bitime beş dakika kala sahaya sürülen futbolcunun durumu İskoç basınında da haber oldu. Glasgow Rangers ile 2 sezon önce Avrupa Ligi'nde final oynayan futbolcunun kadroya girememesinin facia bir karar olduğu kaydedildi.