Madalya yağmuru

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçilerimiz günü 3 gümüş madalya ile kapattı. Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilonun finalinde Rus Sergei Semenov'a tuşla yenilerek 2. oldu. 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza, böylelikle Rus güreşçi Aleksandr Karelin'le aynı sayıda kalmış oldu.

Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kilonun finalinde Sırp Andreevitch Komarov'a 4-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

AŞAR PUAN ALAMADI

Yunus Emre Başar, grekoromen stil 77 kilo finalinde Ermeni Malkhas Amoyan'a 7-0 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. 72 kiloda Selçuk Can, son 16 turunda Macar Krisztian Istvan Vancza'yı 3-1, çeyrek finalde Moldovalı Daniel Cataraga'yı 11-1, yarı finalde de Rus Narek Oganian'ı 6-0 yenerek finale yükseldi. Selçuk Can, bugün finalde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yle karşılaşacak.

BRONZ İÇİN ÇIKACAKLAR

82 kiloda Alperen Berber, son 16 turunda Azerbaycanlı Rafig Hüseynov'u 7-1, çeyrek finalde Gürcü Gela Bolkvadze'yi 7-1, yarı finalde de Bulgar Aik Mnatsakanian'ı 5-1 yenerek finale çıkma başarısı gösterdi. Alperen Berber, bugün finalde Islam Ismailovich Aliev'le altın madalya mücadelesi verecek. Öte yandan 67 kiloda Murat Fırat ise yarın bronz madalya, 97 kiloda Beytullah Kayışdağ ise repesaj mücadelesine çıkacak.