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Haberler Spor Manisa’nın gücü yetmedi

Manisa’nın gücü yetmedi

Yeşil-beyazlılar, Anadolu Efes karşısında iyi mücadele etti ama direnemedi. Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçında Manisa ekibi, başa baş mücadele ettiği maçta Anadolu Efes'e yenilerek elendi.

HABER MERKEZİ
Manisa’nın gücü yetmedi

Basketbol Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde tarihinde ilk kez mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, güçlü rakibi Anadolu Efes'e mağlup olarak organizasyona veda etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilke çeyreği 27-18 önde tamamlandı. Müsabakanın ikinci çeyreğine etkili başlayan Anadolu Efes, 15. dakikada 34-29 öne geçti ve ilk yarıyı 51-47 üstünlükle kapattı.

RAKİBİNİ YAKALAYAMADI

İkinci yarıya Clyburn'ün etkili oyunuyla giren Anadolu Efes, final periyoduna lacivertbeyazlıların 72-68 üstünlüğüyle girildi. Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte Efes, 35. dakikayı 85-78 önde geçti. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, parkeden 94-85 galip ayrıldı. Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Dörtlü Final heyecanı, 16-18 Şubat tarihlerinde yaşanacak.

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