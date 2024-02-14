Milliler halterde şov yapmaya devam ediyor

BULGARİSTAN'DA düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kilo koparmada 112 kilo ile altın madalya kazanan Muammer Şahin, silkmede 121 kiloluk kaldırışıyla 9. sırada yer aldı. Milli sporcu toplamda ise 233 kilo ile 5. sırada yer aldı. Koparmada 104 kilo ile 6. olan Harun Algül, silkmede de 125 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı ve toplamda 229 kilo ile 7. oldu. Kadınlar 55 kiloda milli halterci Burcu Alıcı, koparmada 85 kg ve silkmede 105 kg kaldırışlarıyla iki bronz madalyanın birden sahibi oldu. Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz ile toplam 9 madalya kazandı.