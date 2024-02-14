Pınar Karşıyaka Aslan’ı avladı

BASKETBOL Erkekler ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Ekmas'ı 88-72 mağlup eden Pınar Karşıyaka, Konya'da oynanacak Dörtlü Final'e yükseldi. Yeşil-kırmızılı ekip, yarı finalde 16 Şubat Cuma günü Anadolu Efes'le karşılaşacak. Müsabakaya 7-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 5 dakikayı 12-8 önde geçti. KSK, periyodu 23-14 önde tamamladı. İkinci periyodun başında yakaladığı 5-0'lık seriyle farkı 14 sayıya (28-14) yükselten Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 45-37 önde gitti. Üçüncü periyoda McCollum ve Vitto Brown'un basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 27. dakikada Kenan Sipahi'nin basket faulden bulduğu sayılarla 17 sayılık farka ulaştı: 69-52. Ev sahibi ekip periyodu 18 sayı farkla 74-56 önde tamamladı. Son periyotta üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, karşılaşmadan 88-72 galip ayrıldı. İzmir temsilcisi, Türkiye Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdırdı.