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Haberler Spor Trabzon zinciri kırdı

Trabzon zinciri kırdı

HABER MERKEZİ
Trabzon zinciri kırdı

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek üzerindeki kara bulutları dağıttı. Ligin ikinci yarısında ilk galibiyetini alan bordo-mavililer, 4 haftalık yenilgi serisine de Güney ekibi karşısında son vermiş oldu. Trabzon, Beşiktaş'a kaptırdığı 3.'lük koltuğunu da geri aldı. Hatayspor karşısında ortaya koyduğu iyi futbolla galip gelen bordo-mavili ekip uzun bir aradan sonra taraftarlarının da beğenisini kazandı.

EN İYİ İSTATİSTİĞİ YAKALADI

Karadeniz ekibi, bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (475 pas), en fazla şut çektiği (24 şut), rakip ceza sahasında topla buluştuğu (51) ve en yüksek pas isabet oranı yakaladığı (yüzde 88) Süper Lig maçını Hatayspor karşısında ortaya koydu. Öte yandan Hatayspor ceza sahasında 51 kez topla buluşan Trabzonspor, Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig maçındaki en yüksek sayısına ulaştı.

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