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Haberler Spor 3 sporcumuz daha Avrupa şampiyonu

3 sporcumuz daha Avrupa şampiyonu

HABER MERKEZİ
3 sporcumuz daha Avrupa şampiyonu
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 sporcumuz daha altın madalya kazandı. Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Selçuk Can, grekoromen 72 kilo finalinde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 82 kiloda da 19 yaşındaki Alperen Berber, yarışmaya bireysel olarak katılan Islam Ismailovich Aliev'i 4-3 mağlup ederek şampiyon oldu. 67 kiloda da Murat Fırat bronz madalya kazandı. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda ise 67 kiloda Kaan Kahriman, koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Milli halterciler böylece şu ana kadar 5 altın, 3 gümüş, 2 bronz ile toplam 10 madalya kazandı.
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