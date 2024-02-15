Arıcan: Çocuklar için cimnastik çok önemli

GÖZTEPE Cimnastik Akademisi Yöneticisi Ferhat Arıcan, çocukların gelişiminde cimnastiğin çok önemli olduğunu belirtti. Arıcan, "3 yaşından itibaren denge, güç, kuvvet, esneklik bu tarz motor becerileri yani temel becerileri cimnastik branşıyla kazanmamız mümkün oluyor." dedi.

Cimnastiğin çocukların fiziksel ve mental gelişimi açısından çok önemli olduğunu belirten Arıcan, "Göztepe Cimnastik Akademisi'nde çok değerli antrenörlerimizle çalışıyoruz. Bizim tüm yaptığımız antrenman metotları tüm şubelerimizde şu an bine yakın sporcumuz var, her gün aynı antrenman metodu yapılıyor. 2 yaştan itibaren eğitim veriyoruz. 2 yaştaki eğitimin amacı da velilerimizle beraber içeri giriyorlar ve vücutlarını kontrol etmeyi öğreniyorlar. Bunu öğrendikten sonra da hareket eğitimine geçiyoruz. 8 yaşında branşlaşmaya yönelik olarak çocuğumuzu bir testten geçiriyoruz ve o test sonucunda gerekirse diğer branşlara yönlendiriyoruz" diye konuştu.

Ferhat Arıcan 2021 yılında Avrupa Cimnastik Birliği tarafından cimnastikte yılın en iyi erkek cimnastikçisi seçilmişti