Aslan Sparta Prag’ı 3 gole geçti

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya Ligi ekiplerinden Sparta Prag'ı konuk etti.

Cimbom, ilk yarıyı Kerem Demirbay'ın golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Sparta Prag, Preciado ile skoru 1-1'e getirdi.

Ataklarını sıklaştıran Galatasaray, Mertens'in harika şutuyla 2-1 öne geçti ancak bu golden 4 dakika sonra Sparta Prag Kuchta ile skoru 2-2'ye getirdi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, 90+1'de attığı golle Galatasaray'a galibiyeti getirdi ve Cimbom tur için avantaj sağladı.

GOL | 19' Kerem Demirbay

GOL | 47' Preciado

GOL | 61' Dries Mertens

KIRMIZI KART | 62' Victor Nelsson

GOL | 65' Kuchta

KIRMIZI KART | 81' Rynes

GOL | 90+1 Icardi

RÖVANŞ 22 ŞUBAT'TA

Çekya'da oynanacak rövanş karşılaşması ise 22 Şubat Perşembe günü saat 23.00'da başlayacak.