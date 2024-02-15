Bodrum FK kritik virajda

TRENDYOL 1. Lig'de 4. basamakta yer alan Bodrum FK'yı gelecek süreçte birbirinden kritik maçlar bekliyor. Ligde geride kalan süreçte oynanan 22 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgiyle hanesine 39 puan yazdıran Muğla temsilcisi gelecek 6 haftada zorlu maçlarda ter dökecek. Yeşilbeyazlılar bu süreçte iki Ege derbisinin yanı sıra, Play-Off hattında yer alan ya da ilk 7'yi hedefleyen ekiplerle karşılaşacak.

İKİ DERBİ OYNAYACAK

BU hafta pazar günü İzmir derbisinde zor günler geçiren Altay'ı konuk edecek olan Bodrum FK, ardından sırasıyla 6. sıradaki Çorum FK, lider Eyüpspor ve 7. basamaktaki Bandırmaspor'la kozlarını paylaşacak. Ardından 8. sırada bulunan ve Play-Off hattına girmeyi hedefleyen Boluspor ile evinde oynayacak olan yeşil-beyazlılar, son olarak zorlu Ege derbisinde deplasmanda Manisa FK ile kozlarını paylaşacak. Sezonu ilk 2 içinde bitirmeyi hedefleyen Bodrum FK, güçlü ekiplerle art arda oynayacağı maçlarda alacağı sonuçlarla kaderini çizecek.

'HERKESİN OLMAK İSTEDİĞİ YERDEYİZ'

Ligde iyi yerde olduklarını ve oyuncu grubuyla güzel işler yaptıklarını söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu ligin zorluğunu biliyoruz. Kısıtlı imkanlarımızla bu seviyede herkesin olmak istediği yerdeyiz. Bunun takdir görülmesi gerekirken yerildiğini görüyorum. Amatörden beri burada olan oyuncularımızla mücadele ediyoruz. Halen bu yarışın içerisindeysek, büyük bir kesimin beğenmediği oyuncu grubuyla beraber buradayız. Kendimizce hedeflediğimiz yolda inşallah güzel bir şekilde ilerleriz" dedi.

Altay maçının önemine de değinen Taşdemir, "Altay'ın son maçlarını izledik, inanılmaz derecede coşkulu ve arzulu oynuyorlar. Zor bir maç olacak ama bizim de kendimize göre gidişatımız var. Bunu devam ettirebilmek için bu maçta kazanabildiğimiz oyunu ve mücadeleyi ortaya koymamız gerekir" diye konuştu.