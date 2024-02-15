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Haberler Spor Çivril’de teknik kadro değişti

Çivril’de teknik kadro değişti

SEBAHATTİN ALP
Çivril’de teknik kadro değişti
BÖLGESEL Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Yeşil Çivril Belediyespor'da Memiş Sarıçam'dan boşalan teknik direktörlüğe Antalyalı tecrübeli teknik adam Tuğrul Metin getirildi. Metin'in yardımcılığını ise Bursaspor ve milli takım oyuncularından Ozan İpek yapacak. 'Denizli benim için özel bir yer' diyen Tuğrul Metin, "Çok güzel anılarım var Denizli'de. Denizli futboluna tekrar hizmet etmekten mutlu olacağım" dedi. 2009-2010 sezonunda Bursaspor ile Süper Lig Şampiyonluğu yaşayan Ozan İpek ile de futbolcu ve yardımcı antrenör olarak anlaşıldı.
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