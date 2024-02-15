İkiz kardeşlerin Sofya’da çifte madalya sevinci

Milli halterci ikiz kız kardeşler Burcu ve Duygu Alıcı, Avrupa Şampiyonası'nda birlikte madalya kazanmanın sevincini yaşıyor. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonada, Burcu Alıcı 55 kiloda hem koparma hem de silkmede bronz madalya kazanırken, Duygu Alıcı da 49 kiloda koparmada gümüş madalyanın sahibi oldu. Burcu Alıcı, "Büyükler kategorisinde ilk madalyamızı kazandık. Burada iki kardeş birbirimizi destekledik, madalyalarımızı aldık. Daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum." diye konuştu. Duygu Alıcı ise "Avrupa'da ikiz kardeşimle madalyalar kazanmanın duygusu tarif edilemez" dedi.