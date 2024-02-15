  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor İkiz kardeşlerin Sofya’da çifte madalya sevinci

İkiz kardeşlerin Sofya’da çifte madalya sevinci

HABER MERKEZİ
İkiz kardeşlerin Sofya’da çifte madalya sevinci
Milli halterci ikiz kız kardeşler Burcu ve Duygu Alıcı, Avrupa Şampiyonası'nda birlikte madalya kazanmanın sevincini yaşıyor. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonada, Burcu Alıcı 55 kiloda hem koparma hem de silkmede bronz madalya kazanırken, Duygu Alıcı da 49 kiloda koparmada gümüş madalyanın sahibi oldu. Burcu Alıcı, "Büyükler kategorisinde ilk madalyamızı kazandık. Burada iki kardeş birbirimizi destekledik, madalyalarımızı aldık. Daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum." diye konuştu. Duygu Alıcı ise "Avrupa'da ikiz kardeşimle madalyalar kazanmanın duygusu tarif edilemez" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA