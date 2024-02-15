Kick Boksa Aydın damgası

AYDIN ilini temsil eden sporcular 2024 yılı Kick Boks Şampiyonaları'nda büyük bir başarı elde etti. Low Kick branşında; Özge Güder +70 kg genç bayanlar kategorisinde birinci, Mehmet Öpöz 54 kg genç erkekler kategorisinde 3. oldu. K-1 Rules branşında; Ahmet Ergön 71 kg büyük erkekler kategorisinde 3., Elina Melis Yıldırım 48 kg genç bayanlar kategorisinde 3. oldu. Full Contact branşında; Ekin Altınsoy 48 kg genç bayanlar kategorisinde 3. oldu. Tatami sporlarında ise, Point Fighting branşında; Baran Tekin 32 kg minik erkekler kategorisinde 1., Revan Demir 32 kg minik bayanlar kategorisinde 1., Muhammed Yusuf Göçmen 28 kg minik erkekler kategorisinde 2., Nurettin Azman 24 kg alt minik erkekler kategorisinde 2., Berfin Göçmen 42 kg yıldız bayanlar kategorisinde 2., Asya Akman - 60 kg yıldız bayanlar kategorisinde 3. oldu. Light Contact branşında; Tolunay Bayrak 63 kg genç erkekler kategorisini 3. tamamladı. Kick Light branşında; Tolunay Bayrak 63 kg genç erkekler kategorisinde 3. oldu.