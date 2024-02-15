Nazilli Belediye Serik’e bileniyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son haftaların başarılı ekibi Nazilli Belediyespor'da pazar günü karşılaşacağı Serik Belediyespor hazırlıkları sürüyor. Karşılaşmasının önemine değinen Teknik Direktör Bülent Ertuğrul, "30 puana ulaştık. Konum olarak alttan uzaklaştık. Geldiğimizde aşağısıyla 8 puan vardı şu anda 13 puana çıktı. Oynayan oynamayan herkes katkı sağlıyor. Pazar günkü rakibimiz Serik Belediyespor, Ankaraspor'u 3-1 yendi. Kadro kalitesi iyi. Ligde 2. yarı daha zor geçiyor.Herkesin hedefleri var. Biz de kazanmak için oynayacağız. Taraftarımızın desteğiyle bu maçtan galip ayrılmak istiyoruz" dedi