Petkim kupaya veda etti

BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayarak Türkiye Kupası'na katılma başarısı gösteren Aliağa Petkim, çeyrek finalde Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyot 22-21 sona ererken, ikinci çeyrekte ağırlığını koyan konuk ekip devreye 32-39 önde girdi. Üçüncü çeyreğin başında Efianayi ve Starks ile Petkim farkı eritse de F.Bahçe toparlandı ve son çeyreğe 11 sayı farkla önde girdi. Dördüncü periyotta da Aliağa Petkim'in farkı kapatma çabaları sonuç vermedi ve maç 68-81 sona erdi.

YARI FİNALDEKİ EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Türkiye Kupası'nda çeyrek finallerin tamamlanmasının ardından, Konya'da oynanacak dörtlü finallerin yarı finalindeki eşleşmeler de belli oldu. Aliağa Petkim'i saf dışı bırakan Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji'ni eleyen Beşitaş Emlakjet eşleşirken, diğer yarı finalde de Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya gelecek. Cuma günü oynanacak yarı finalleri kazanan ekipler, pazar günü final maçına çıkacak.