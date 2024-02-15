Şampiyon judoculardan Rektör Oğurlu’ya ziyaret

TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Judo Şampiyonasında kazandıkları 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyanın yanı sıra; genel klasmanda, Kata'da, erkeklerde ve takımlarda Türkiye Şampiyonluğu, kadınlarda da Türkiye Üçüncülüğü elde eden sporcular, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu ziyaret etti. Rektör Oğurlu, sporcuları ve takım sorumlularını elde edilen başarılı sonuçlar için tebrik ederken, sporcu öğrenciler de kendilerine gösterilen ilgi ve destekleri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'ya ve üniversite yönetimine teşekkür etti.