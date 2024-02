Yıldız’ını parlattı

İngiliz The Guardian Gazetesi, önümüzdeki yaz düzenlenecek ve Türkiye'nin de katılacağı EURO 2024'te parlaması beklenen genç yıldız adaylarını seçti. The Guardian'ın internet sitesinde yer alan özel içerikteki futbolcular arasında, Türkiye'den Kenan Yıldız da yer aldı. 10 kişilik listenin başında en büyük yıldız olarak, Real Madrid'deki ilk sezonunda harikalar yaratan İngiliz Jude Bellingham yer aldı. Real'de forma giyen ay-yıldızlıların bir başka genç yeteneği Arda Güler ise listede kendisine yer bulamadı. Juventus'ta oynayan Kenan için The Guardian'da, "Bayern Münih'ten, Juventus akademisine geçti ve geçen Aralık ayında bir anda Serie A'da tüm dikkatleri üzerine çekerek, ligin en heyecan verici atak oyuncularından biri haline geldi" ifadeleri kullanıldı.