  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Yıldız’ını parlattı

Yıldız’ını parlattı

İngilizler, Juventus’tan Kenan Yıldız’ı Euro 2024’te patlama yapması beklenen 10 genç arasında gösterdi

HABER MERKEZİ
Yıldız’ını parlattı
İngiliz The Guardian Gazetesi, önümüzdeki yaz düzenlenecek ve Türkiye'nin de katılacağı EURO 2024'te parlaması beklenen genç yıldız adaylarını seçti. The Guardian'ın internet sitesinde yer alan özel içerikteki futbolcular arasında, Türkiye'den Kenan Yıldız da yer aldı. 10 kişilik listenin başında en büyük yıldız olarak, Real Madrid'deki ilk sezonunda harikalar yaratan İngiliz Jude Bellingham yer aldı. Real'de forma giyen ay-yıldızlıların bir başka genç yeteneği Arda Güler ise listede kendisine yer bulamadı. Juventus'ta oynayan Kenan için The Guardian'da, "Bayern Münih'ten, Juventus akademisine geçti ve geçen Aralık ayında bir anda Serie A'da tüm dikkatleri üzerine çekerek, ligin en heyecan verici atak oyuncularından biri haline geldi" ifadeleri kullanıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA