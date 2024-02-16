Aboubakar kadroya döndü

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir süredir sakatlığı bulunan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar iyileşmesinin ardından takımla birlikte çalıştı. Aboubakar, 11 Aralık 2023 tarihinde 4 futbolcuyla birlikte yönetim kararıyla kadro dışında bırakılmıştı. Kamerun'la Afrika Uluslar Kupası'na giden 32 yaşındaki futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyememişti. Vincent Aboubakar'ın Kayserispor maçında teknik direktör Fernando Santos tarafından ilk 11'de değerlendirilmesi bekleniyor.

AL-MUSRATİ ÇOK İDDİALI

Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati, düzenlediği basın toplantısında geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'ye transferine kulübü Braga'nın izin vermediğini belirtti. Libyalı oyuncu, "Herkese Musrati'nin kim olduğunu göstermem gerekiyor. Hedefim kulübümle birlikte en üst sırada olmak" diye konuştu.