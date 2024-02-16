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Haberler Spor Bodrum FK’da forvetler parlıyor

Bodrum FK’da forvetler parlıyor

HABER MERKEZİ
Bodrum FK’da forvetler parlıyor
1. Lig'de Play-Off hattında yer alan ve ilk iki mücadelesi veren Bodrum FK'da forvetler göz kamaştırıyor. Yeşil-beyazlıların geride kalan 22 haftada kaydettiği gollerin üçte ikisi forvet oyuncularından geldi. Hücum hattından beklenen skor katkısını alan Muğla temsilcisinin bu süreçte rakip ağlara gönderdiği 30 golün 20'sini 3. bölgede görev yapan isimler kaydetti. Bodrum'da takımın en skorer ismi ağları 6 kez sarsan Gökdeniz Bayrakdar olurken, genç futbolcuyu Kenan Özer 5 golle takip etti. Yeşil-beyazlılarda uzun süredir forma giyen Celal Dumanlı, Burak Çoban ve Haqi Osman ise 3'er kez gol sevinci yaşadı.
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