Fethi Sekin’in oğlu Burak Tolunay Sekin, Altay’dan Galatasaray’a transfer oldu

Galatasaray, kahraman şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'i kadrosuna kattı. Altay'da forma giyen 2006 doğumlu Burak Tolunay Sekin forvet pozisyonunda oynuyor.

Galatasaray, kahraman şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'i Altay'dan transfer etti. Burak, bu sezon Altay U19 Takımı'yla 7 maça çıktı. Bunların birinde ilk 11'de forma giyerken, 6'sında sonradan oyuna girdi ve toplamda 182 dakika sahada kaldı.

KOHN VE ZIYECH TRİBÜNDE

Bu arada Galatasaray'da UEFA listesine yazılmayan yeni transfer Derrick Köhn ile sakat olan Hakim Ziyech, Sparta Prag maçını tribünden birlikte izledi.

TARAFTAR YAĞMUR ÇAMUR DEMEDİ

Öte yandan İstanbul'u etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dün yoğun bir şekilde sürdü. Buna rağmen Sparta Prag maçına büyük ilgi vardı. RAMS Park'taki mücadeleye 45 binden fazla kişi geldi.

CASUS CELUTSKA

Diğer yandan Trabzonspor ve Antalyaspor'un ardından ülkemizde Bodrum FK formayı giyen Ondrej Celustka, eski kulübü Sparta Prag'a Galatasaray hakkında bilgiler verdi. Çek oyuncu maçı izlemeye Aslantepe'ye geldi.

Şehit Fethi Sekin'in futbolcu oğlunun gönlünde Galatasaray var