Galatasaray avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Çekya ekibi Sparta Prag'ı mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı. 6. dakikada savunmanın hatasında araya giren Birmancevic'in ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Muslera topu kornere çeldi. 19'da Icardi'den pası alan Kerem Demirbay, sol kanattan topla birlikte ceza sahasına hareketlendi. Kerem Demirbay'ın ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 36'da sol kanattan kullanılan taç atışında Kairinen, topu ceza sahasına çevirdi. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Kuchta'nın vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

SON SÖZÜ ICARDI SÖYLEDİ

47'de ceza sahasına yapılan ortada Icardi'nin kafayla uzaklaştırdığı topu Preciado önünde buldu. Bu futbolcu topu ağlara yolladı: 1-1. 60'ta Mertens'in ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda savunmaya da çarpan top filelere gitti: 2-1. 62'de Nelsson, Birmancevic'e yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 65'te Preciado, topu sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Kuchta'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2. 80'de Rynes, yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 90+1'de Barış Alper Yılmaz, Icardi'ye çıkardı. Icardi, ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşla skoru belirledi: 3-2.

KEREM DEMİRBAY 2. GOLÜNÜ KAYDETTİ

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray evinde Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü Kerem Demirbay'dan geldi. Müsabakanın 19. dakikasında Mauro Icardi'nin pasında sol kanatta topla buluşan Kerem topla ilerleyip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı. 30 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılılardaki 2. gol sevincini yaşadı. Deneyimli futbolcu daha önce Sivasspor maçında rakip fileleri havalandırmıştı.

OKAN BURUK İSTİKRARI SEÇTİ

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son 3 Süper Lig maçının kadrosunu korudu. Buruk, RAMS Park'ta yapılan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'ini sürdü.

TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

İç saha maçlarında takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Sparta Prag karşılaşmasında da tribündeki yerini aldı. İstanbul'daki soğuk havaya rağmen RAMS Park'taki mücadelede takımlarının yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken, tezahüratlarıyla maça hazırladı.