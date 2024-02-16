Göztepe’de rota zirve

2024-2025 sezonunda profesyonel liglere katılacak Göztepe Basketbol A Takımı'nda yapılanma çalışmaları sürerken önceki akşam gerçekleşen lansmanda önemli açıklamalar yapıldı. Lansmana eski kulüp başkanı Mehmet Sepil, Bornova Belediye Başkanı Sayın Mustafa İduğ, Basketbol Şube Başkanı Atakan Atalar ve yönetim kurulu katıldı. Göztepe'nin maçlarını Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacağı açıklanırken Mehmet Sepil, "Öncelikle bizlere kullanım hakkını sağlayan Sayın İduğ'a ve Bornova Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Göztepe, İzmir'in önemli bir markası. Yıllar sonra basketbola geri döndük. Adım adım, sağlam ve sürdürülebilir bir yapıyla en üst liglere çıkmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

20 YIL SONRA POTAYA DÖNÜŞ

BORNOVA Belediye Başkanı Sayın Mustafa İduğ "Tam yirmi yıl önce Göztepe Spor Kulübü Basketbol Şubesi kapanmıştı. Yirmi yıl sonra bu salonda tekrar başlamasından dolayı çok mutluyum. Çünkü spor denince akla İzmir geliyor. Göztepe'nin şampiyon olduğu Bornova'da tekrar Göztepemizi şampiyon olarak görmek isteriz" dedi.