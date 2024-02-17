Babasının hayalini gerçekleştirdi

İZMİR Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısında teröristlerle çarpışırken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, futbol hayatına Galatasaray altyapısında devam edecek. Futbol kariyerine 2015'te İzmir Gücü Spor'da başlayan ve daha sonra Altay, İlkadımspor ve Bornovagücü Gençlik ve Spor'da da forma giyen 2006 doğumlu Burak Tolunay Sekin, bu sezon Altay 19 Yaş Altı Takımı ile Elit B Ligi'nde toplam 7 karşılaşmaya çıktı.

66 MÜSABAKADA 28 GOL ATTI

Burak Tolunay Sekin, Galatasaray taraftarı olan şehit babası Fethi Sekin'in de hayalini 18 yaşında gerçekleştirmeyi başardı. Genç futbolcu 2021 yılında yaptığı bir açıklamada, "İlk hedefim genç yaşta Altay'da profesyonel olmak. Ondan sonra da Galatasaray'a transfer olmak istiyorum" demişti.