FIBA Kadınlar Dünya sıralamasında Türkiye 14.

ULUSLARARASI Basketbol Federasyonu (FIBA), Kadınlar Olimpiyat Elemeleri 2024'ün sona ermesinin ardından dünya sıralamasını paylaştı. Sıralamada Almanya ve Macaristan büyük yükseliş gösterirken, Türkiye ise 405.5 puanla 14. sıradaki yerini korudu. İlk 10'un değişmediği listenin en başında Amerika, ikinci sırada Çin ve üçüncü sırada ise Avustralya bulunurken, dördüncü İspanya ve beşinci Kanada oldu. Almanya, Paris 2024 Kadınlar Olimpiyat Basketbol Turnuvası'na bilet almaya hak kazanarak önemli bir başarı elde ederken, ilk kez de Olimpiyat Oyunları'na katılacak. Brezilya hariç, FIBA Kadınlar Dünya Sıralaması'nda ilk 10'da yer alan her ülke Paris 2024'e katılma hakkı kazandı.