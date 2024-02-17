Menemen FK telafi arıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK, son haftalarda yaşanan kayıpları telafi etmek istiyor. Son iki maçtan aldığı mağlubiyetler nedeniyle sıkıntılı bir sürece giren sarı-lacivertliler, yarın karşılaşacağı İnegölspor'a bileniyor. İlk 6 yolundaki en önemli rakiplerinden 24 Erzincanspor'a taraftarı önünde yenilerek büyük bir yıkım yaşayan Menemen, son maçında ise deplasmanda Fethiyespor'a Ege derbisinde mağlup oldu ve Play-Off hattından çıktı.

KULAĞI İSKENDERUN'DA

Kayıplar nedeniyle yarınki İnegöl maçı ayrı bir önem kazandı. 6. sıradaki İskenderunspor ile aynı puanı paylaşan 39 puanla 7. sıradaki İzmir ekibi, İnegölspor'u yenerse Play-Off hattına yerleşmek için Hatay ekibinin puan kaybını bekleyecek.