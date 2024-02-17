  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Menemen FK telafi arıyor

Menemen FK telafi arıyor

Son iki maçını yenilgiyle kapatan İzmir ekibi, İnegölspor’a bileniyor

HABER MERKEZİ
Menemen FK telafi arıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK, son haftalarda yaşanan kayıpları telafi etmek istiyor. Son iki maçtan aldığı mağlubiyetler nedeniyle sıkıntılı bir sürece giren sarı-lacivertliler, yarın karşılaşacağı İnegölspor'a bileniyor. İlk 6 yolundaki en önemli rakiplerinden 24 Erzincanspor'a taraftarı önünde yenilerek büyük bir yıkım yaşayan Menemen, son maçında ise deplasmanda Fethiyespor'a Ege derbisinde mağlup oldu ve Play-Off hattından çıktı.

KULAĞI İSKENDERUN'DA

Kayıplar nedeniyle yarınki İnegöl maçı ayrı bir önem kazandı. 6. sıradaki İskenderunspor ile aynı puanı paylaşan 39 puanla 7. sıradaki İzmir ekibi, İnegölspor'u yenerse Play-Off hattına yerleşmek için Hatay ekibinin puan kaybını bekleyecek.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA