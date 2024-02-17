Nesrin Baş Avrupa Şampiyonu oldu

ROMANYA'NIN başkenti Bükreş'te sona eren Avrupa Güreş Şampiyonası'nda büyük kadınlarda mindere milliler adına son olarak Nesrin Baş çıktı. Baş, Avrupa şampiyonluğu için ev sahibi sporcu Rumen Aleksandra Nicoleta Anghel ile karşılaştı. Maçı 5-1 kazanan Nesrin Baş Avrupa şampiyonluğunu kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Baş, çeyrek finalde Rus sporcu Viktoria Radzkova'yı 7-0, yarı finalde ise Polonyalı Viktoria Choluj'u 2-1 yendi. 53 kiloda mücadele eden Zeynep Yetgil, Macar rakibi Sztalvira Orsus'u 3-1 yenerek bronz madalya kazandı.

MUHAMMET BUGÜN FİNALE ÇIKACAK

Öte yandan Kadın Milli Takımı, 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla organizasyonu 107 puanla 2. sırada tamamladı. Erkekler Serbest Sitil 57 kiloda mücadele eden Muhammet Karavuş, yarı finalde Gürcü rakibi Roberti Dingashvili'yi 32 saniyede 10-0 teknik üstünlükle yenerek finale çıktı. Muhammet, bugün Ermenistanlı Arsen Harutyunyan ile altın madalya için mücadele edecek. 97 kiloda İbrahim Çiftçi, 65 kiloda Abdullah Toprak, 70 kiloda Haydar Yavuz ve 79 kiloda Ramazan Sarı bronz madalya için mücadele edecek.