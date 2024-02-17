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Haberler Spor Yunusemre’de yüzme şöleni

Yunusemre’de yüzme şöleni

HABER MERKEZİ
Yunusemre’de yüzme şöleni
YUNUSEMRE Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor koordinesinde kadınlara yönelik organize edilen Kış Yüzme Kursu'nda binlerce kadın yüzme öğrendi. Yeni dönem kurslarına başlayan Yunusemre'de, hedef bu sayıyı daha da yukarıya çıkarmak. Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Kapalı Yüzme Havuzu'nda haftanın iki günü gerçekleştirilen yeni dönem kursları, antrenör Zarife Tok eşliğinde yoğun ilgiyle devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, kuruldukları 2014 yılından bu yana 10 yılda 10 bin kadın kursiyere yüzme eğitimi verdiklerini söyledi. Alkan, "Başkanımızın öncülüğünde 15 branşta faaliyet göstererek ilçemizi spor kenti yaptık. Birçok branşta milli sporcular yetiştirdik" ifadelerini kullandı.
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