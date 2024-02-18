Aslan kayıp istemiyor

LİDER Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Sarıkırmızılı takımda Afrika Uluslar Kupası'nda sakat dönen Hakim Ziyech, yeni transfer Serge Aurier ve hafif ağrıları olan Abdülkerim Bardakçı, Kaan Ayhan ile Ndombele maç kadrosuna alınmadı. G.Saray'da Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mücadeleye tam kadro çıkacak Ankaragücü ise ligde 5 maç sonra seyircisine kavuşacak. İki takım Süper Lig'de 104. kez karşılayacak. Geride kalan 103 lig maçında Aslan'ın'ın 65'e 19 gibi büyük bir üstünlüğü bulunuyor. G.Saray'ın ligde attığı 214 gole, başkent ekibi 90 golle karşılık verebildi.

13 MAÇTIR KAYBETMİYOR

GALATASARAY, Süper Lig'de yaptığı son 9 resmi karşılaşmayı galip tamamlarken, son 13 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.