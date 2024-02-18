Bucaspor doludizgin

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmanın hesaplarını yapan Bucaspor 1928, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı son bölümde tecrübeli futbolcularının ayağından bulduğu gollerle kayıpsız geçmeyi başardı. Geçen hafta İzmir derbisinde Altınordu'yu yenen sarı-lacivertliler, İstanbul ekibini 83. dakikada Erhan Çelenk'in penaltıdan ve 90+3. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun attığı gollerle 2-0 yendi.

SEZONUN ikinci yarısının ilk üç maçında galibiyet yüzü göremeyen Bucaspor, son dört maçta ise kendine geldi. Bu süreçte Ankaraspor, Altınordu ve dün Beyoğlu Yeni Çarşı'dan 9 puan toplayan İzmir temsilcisi, Ege derbisinde Nazilli ile 2-2 berabere kalmıştı. Puanını 48 yapan Fırtına, Play-Off'tdaki yerini de perçinlemiş oldu.

SARI-LACİVERTLİLERDE ÖMER FIRTINASI

BUCASPOR 1928'de kadrosuya devre arasında katılan deneyimli forvet Ömer Şişmanoğlu fırtınası esiyor. 34 yaşındaki golcü futbolcu, son iki haftada rakip ağları 2 kez sarsmayı başardı. Geçen hafta Altınordu maçında galibiyeti getiren golü atan Ömer, bu hafta 3 puanı perçinleyen skoru kaydetti.