Derbi heyecanı

TRENDYOL 1. Lig'de 23. hafta çok kritik Ege derbisine sahne olacak. Play-Off hattında 39 puanla 4. sırada yer alan Bodrum FK bugün 12 puanla 17. basamakta bulunan Altay'ı konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Süleyman Bahadır yönetecek. Geçen hafta evinde Sakaryaspor'la 0-0 berabere kalan yeşil-beyazlılar, İzmir temsilcisini yenerek ilk 7 içindeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Son olarak iç sahada Erzurumspor FK ile golsüz berabere kalan Altay da 4 haftalık galibiyet özlemine son verip kümede kalma umudunu korumanın hesaplarını yapıyor.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Yeşil-beyazlılarda sakat olan Süleyman Özdamar, Erkan Değişmez ve kaleci Diogo Sousa forma giyemeyecek. Kenan'ın ise durumu maç saatinde netlik kazanacak. Altay'da iyileşen kaleci Mustafa'nın yedek soyunması bekleniyor. U19 Milli Takımı'na katılan Hikmet Çolak ise kadroda yer almayacak.