Siyah-beyazlılar yaz transfer dönemini hareketli geçirecek

BEŞİKTAŞ gelecek sezon takımı baştan kuracak. Devre arası transfer döneminin son gününde Ernest Muci ve Al-Musrati transferleriyle taraftarını coşturan siyah-beyazlı yöneticiler asıl bombaların sezon sonu patlayacağını söyledi. Gelecek sezon için hedeflerini "kesinlikle" şampiyonluk için belirledikleri mesajını veren yöneticiler, bu hareketliliğin yaz aylarında da devam edeceğinin sinyallerini verdi. Kurmaylar, devre arasında görüşülen fakat oyuncuların kulüplerinin iddiası devam ettiği için transferleri gerçekleşmeyen yıldızlarla pazarlıkların devam ettiği belirtildi. Yöneticiler "Asıl hamleler yazın olacak" derken, rakiplerin çok para harcadığını kendilerinin de harcamak zorunda olduğunu belirtiyorlar. Kartal sezon sonu transferinde kaleciden, santrfora kadar tüm mevkilere oyuncu bakıyor. Teknik direktör Fernando Santos takımın ihtiyaç listesini belirledi. Kadrodaki bir çok oyuncuyla önümüzdeki sezon devam edilmeyecek. Takımın iskeleti yeniden kurulacak. Genç ve potansiyelli oyuncular öncelikli transfer hedefi olacak.