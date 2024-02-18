Türkiye’nin gururu Bengisu

İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni en hızlı yüzerek geçen Türk kadını olan 28 yaşındaki ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı geçerek bir ilke daha imza attı. "7 Okyanus" hedefindeki parkurlardan 4'üncüsünü tamamlayan Avcı, kariyer hedeflerinden birini daha gerçekleştirdi. Memleketi İzmir'e dönen Avcı, yaşadıklarını anlattı.

'BANA İNANANLARI DÜŞÜNDÜM'

Şimdiye kadarki en zorlu parkurun Cook Boğazı olduğunu vurgulayan Avcı, "Beklemediğimiz bütün deniz şartlarıyla karşılaştık. Çok zorlandım, üşüdüğüm zaman hep bana inanan insanları düşündüm. Bu parkurları sudaki yaşamın da korunmasına dikkat çekmek için yapıyorum. Hedefim kalan üç parkuru 2025-2026 yılları arasında bitirmek. Türk kadınını da temsilen özellikle çalışıyorum ve antrenmanlarımı bu şekilde sürdürüyorum" dedi.