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Haberler Spor Kulüpler Birliği'nden elektronik bilet açıklaması!

Kulüpler Birliği'nden elektronik bilet açıklaması!

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından e-bilet hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek istedikleri yer aldı.

İHA
Kulüpler Birliği’nden elektronik bilet açıklaması!

Kulüpler Birliği Vakfı, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek istediklerini açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 5.11 Maddesinin (b) bendi uyarınca elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamalar kulüpler tarafından gerçekleştirilir.

Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir.

Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetini haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır.

Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfı'na başvurularını info@kuluplerbirligi.org adresine iletmeleri rica olunur" denildi.

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