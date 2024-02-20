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Haberler Spor Süper Kupa finali nerede oynanacak?

Süper Kupa finali nerede oynanacak?

F.Bahçe’den önceki finalin iptaliyle ilgili açıklama gelirken, TFF’nin ise finali 3 Nisan tarihinde Şanlıurfa’da oynatmayı planladığı iddia edildi

HABER MERKEZİ
Süper Kupa finali nerede oynanacak?

GEÇTİĞİMİZ sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonu Galatasaray arasında 29 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'da oynanması gereken fakat ileri bir tarihe ertelenen Süper Kupa müsabakası hakkında sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi. Yapılan paylaşımın ardından kamuoyunda Süper Kupa finalinin tamamen iptal edildiği yönünde bir algı oluştu. Bu iddiaların bir yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıkarken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) finali nerede oynatacağına dair yeni iddialar da ortaya atılmaya başlandı.

GÜNDEMDE İKİ ADAY YER DAHA VAR

Finalin iptalinin söz konusu olmadığı ifade edilirken, TFF'nin bu karşılaşmayı 3 Nisan tarihinde Şanlıurfa'da oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Bu şehrin yanı sıra Gaziantep ya da Samsun'da oynatılma ihtimalinin de olduğu kaydedildi. Yer için net karar verilmezken, yoğun fikstür nedeniyle tarihin nisan ayının ilk haftası olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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